Abu "Jaunlatviešu" paustais neatbilst patiesībai. Bijušās Sporta pils teritorija starp Krišjāņa Barona, Artilērijas, Tērbatas un Lielgabalu ielu pieder nekustamā īpašuma attīstītājam "Estera Development". Kā "Delfi" pastāstīja uzņēmuma mārketinga un pārdošanas vadītāja Inga Ārgale, teritorijas attīstības starpposmā no 2020. līdz 2023. gadam uzņēmums noslēdzis īres līgumu ar pilsētas pašu rīdzinieku veidotu biedrību "Artilērijas dārzi", uz trim gadiem atvēlot vietu mazdārziņu izveidošanai, dažādām kultūras un izglītības aktivitātēm. Tā kā jau šā gada beigās vai nākamā gada nogalē sāksies būvdarbi Tērbatas un Lielgabalu ielas stūrī, atbilstoši vienošanās nosacījumiem mazdārziņi no šīs vietas septembrī aizvākti, taču ar nomniekiem noslēgts jauns līgums, atvēlot dārzeņu un puķu kastēm nelielāku teritoriju gar Barona ielu. Tāpēc arī mazdārziņi "lūrētājiem" no Tērbatas ielas puses nav bijuši redzami. Ārgale arī piebilda – vietas, kur būvdarbi nenotiek, arī turpmāk varētu atvēlēt biedrībai dārzeņu un puķu dobēm, un iespēja veidot savu mazdārziņu paredzēta arī tiem, kas nākotnē izvēlēsies iegādāties dzīvokli kādā no attīstītāja iecerētajiem projektiem.