Ziņas par to, ka bērniem uzbrucis kāds sīriešu bēglis, kurš ieradies Apvienotajā Karalistē 2023. gadā, šķiet, nāk no britu galēji labējiem, uzzināja portāls "The Guardian". To, ka noziedznieka vārds it kā ir Ali Al Šakati, ziņoja ziņu tīmekļa vietne "Channel 3 Now", kas neatklāj savu darbinieku, redaktoru vai īpašnieku vārdus. Pēc tam šī ziņa tika izņemta, un vārdā nenosauktais galvenais redaktors publicēja sleju, kurā atvainojās par nepatiesu publikāciju. Baumu izplatīšanās par aizturētā arābu izcelsmi un musulmaņu reliģiju izraisīja labējo radikāļu akcijas Sautportā. Pie pilsētas mošejas 30. jūlija vakarā sapulcējās no 200 līdz 300 cilvēku, kuri drīz vien sāka mest akmeņus un pudeles uz policistiem. Tika ievainoti vairāk nekā 50 tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, un pieci nemiernieki tika arestēti.