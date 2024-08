Krievijas jaunā pasaule ŠSO ietvaros

Piemēram, organizācija tiek pozicionēta kā viens no elementiem ANO izveidotās starptautiskās sistēmas saglabāšanā. Šāda ideja ir izteikti raksturīga Putina retorikai, paužot argumentus par ANO centrālo lomu starptautiskās sistēmas, tiesiskuma un kārtības nodrošināšanā. Putins skata ANO kā instrumentu Krievijas interešu realizācijai, jo tās ietvaros Krievijai ir relatīvs spēks tās pastāvīgās locekles statusa Drošības padomē dēļ, caur kuru Krievija var realizēt savu ārpolitisko dienaskārtību un "sargāt starptautisko sistēmu". Turklāt organizācija, viņaprāt, veicina novatoriskus procesus starptautiskajās organizācijās, līdzdarbojoties ar ANO. Sākot ar 1. jūliju, uz mēnesi Krievijai bija prezidējošās valsts statuss ANO Drošības padomes ietvaros, kas nozīmē tiesības arī noteikt darba kārtību, ko izmantojusi Krievija, par vienu no prioritātēm izvirzot sadarbības ar reģionālajām organizācijām – NVS, KDLO un ŠSO – apspriešanu. Reģionālo organizāciju loma ANO institucionālajā sistēmā tiek pārspīlēta, lai vairotu Krievijas organizāciju formātu nozīmi un lomu, un nav balstīta patiesajā apvienību kapacitātē.

Atsaucoties uz Ķīnas politikas ekspertu teikto, medijos tikušas multiplicētas ziņas par ŠSO kā organizāciju, kas nodrošina patiesu daudzpusēju pārstāvniecību, pretdarbību hegemonismam, spēka politikai un bloku konfrontācijai, veidojot jaunu sadarbības modeli. Kremļa naratīvā ŠSO tiek rāmēta kā pamats jaunajai pasaules kārtībai, uzsverot vērtību kopību, interešu sinerģiju un kultūras vērtības, kas apvieno organizācijas dalībvalstis. Caur šo prizmu tiek "audzēta" organizācijas nozīme, ekspertiem no Krievijas puses norādot, ka tās pārstāvniecības mērogs – ekonomiski un pēc iedzīvotāju skaita – norāda uz tās spēju risināt globāla, ne tikai reģionāla mēroga jautājumus politiskā un drošības dimensijā. Pastarpināti tiek uzsvērta Krievijas prezidenta iniciatīva organizācijas ietvaros, tieši Eirāzijas drošības arhitektūras veidošanā, jebkādu "ārējo lielvaru" militārās klātbūtnes izslēgšanā. Turklāt tiek uzsvērts, ka tieši Putins nosaka organizācijas turpmākās darbības prioritātes. Ķīnas puses un krievu ekspertu skatījumu papildina Putina izteiktā atziņa, ka šīs organizācijas darbība ir apliecinājums pasaules multipolaritātei. Krievijas ekspertu piedāvātajā skatījumā, šīs organizācijas pievilcība dalībvalstīm ir iespējā realizēt katras valsts nacionālās intereses, neradot zaudējumus citiem organizācijas locekļiem. Savukārt Putina dalība samitā īpaši esot stiprinājusi Maskavas un tās sabiedroto ietekmi starptautiskajā arēnā.

Konkurence ar NATO

Krievijas informatīvajā telpā ŠSO samits tiek salīdzināts ar NATO samitu kā atslēgas ģeopolitisko spēlētāju tikšanās, tādējādi pārvirzot spēka fokusu diskusijā no Rietumu institūcijas uz Eirāzijas organizācijas ietvaru, skaidri norādot uz šo organizāciju kā alternatīvu versiju NATO. Kā pīlārs šīs organizācijas sadarbībā tiek minēta Krievijas un Ķīnas līdzdarbība, kas izaicina NATO radīto un uzturēto kārtību, tostarp arī militārajā jomā.

Organizācijas nozīmība iepretim NATO tiek uzsvērta tostarp ar paziņojumiem samita laikā par Ķīnas iesaisti Ukrainas konflikta regulācijā, raidot arī pārmetumus NATO par tās lomu konfliktā, kā arī tās iejaukšanos Ķīnas iekšlietās un tās iekšpolitikas un ārpolitikas diskreditācijā. Putins savukārt izmantoja samitu, lai atkārtoti paustu nostāju, ka tieši ASV politika ar tās satelītvalstīm priekšgalā ir vainojama Ukrainas "krīzē". Putins publiski pauda viedokli, ka nevar pasludināt uguns pārtraukšanu cerībā uz pozitīviem soļiem no Ukrainas puses, kā arī konflikta atrisināšanu ar vidutāju starpniecību, uzsverot, ka Krievija vienmēr ir bijusi par pārrunām un nekad no tām nav atteikusies, taču vidutāju lietderība viņam šķiet maz ticama. Kremlis šādā veidā mēģina parādīt, ka strādā pie kara izbeigšanas, aktīvi piedāvājot iespējamus atrisinājumus, tādā veidā liekot Ukrainai un tās sabiedrotajiem izskatīties kā neracionāliem, nepiekāpīgiem un nehumāniem spēlētājiem, kuri vainojami pie kara turpināšanas. Turklāt, Ķīnas aspekts tiek izmantots, lai radītu vēl dziļāku iespaidu par Rietumu kolektīvo, no Krievijas puses "apšaubāmo" nostāju ne tikai pret Krieviju, bet arī pret tās nozīmīgākajiem sabiedrotajiem, pastiprinot veidoto nelabvēlīgo priekšstatu.