"Kirgizstānā krievu valodai atņems oficiālās valodas statusu. Drosmīgi." "Krievu valoda ir agresors, tādēļ Kirgizstāna tikko no šīs valodas atteikusies kā no otras valsts valodas," šādi apgalvojumi pēdējās nedēļās lasāmi vietnē "X", kur tos izplata gan anonīmi lietotāji, gan arī tādi pazīstami "tvītotāji" kā kampaņas "Atkrievisko Latviju" inicatore, dzejniece Liāna Langa un mācītājs Pēteris Eisāns. Šī informācija gan neatbilst patiesībai, pārliecinājās "Delfi".

Avots, uz kuru atsaukušies ne viens vien "X" lietotājs, ir "QLoopnews" konts, kura īpašnieki šajā vietnē to kategorizējuši kā mediju un ziņu kompāniju. Profilā pievienota saite uz vietni "Patreon", kurā lasāms plašāks apraksts, ka "QLoop" ir satīras portālam "The Onion" līdzīgs medijs no Kirgīzu Republikas. "Mēs esam īpaši slaveni ar mūsu satīras ziņām, kuras bieži tiek uzskatītas par īstām ziņām."