Septembra sākumā, atskatoties uz aizejošo vasaru, viens no svarīgākajiem notikumiem Eiropā, neapšaubāmi, bija 33. vasaras olimpiskās spēles, kas aizvadītas Francijas galvaspilsētā Parīzē. Tās, protams, nelaida garām arī dezinformatori.

Parīzes spēles notika no 26. jūlija līdz 11. augustam. Pēdējo mēnešu ierastos populārākos dezinformācijas tematus saskaņā ar Eiropas Digitālo mediju observatorijas (EDMO) datiem, piemēram, karš Ukrainā, klimata pārmaiņas, ar Eiropas Savienību saistītā dezinformācija, Izraēlas konflikts ar "Hamās", Covid-19, vasarā papildināja ar olimpiskajām spēlēm saistīti temati.

Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) pētnieks Mārcis Balodis vēl pirms olimpiādes portālam "Delfi" skaidroja, ka Maskavai ir vairāki iemesli vērsties pret Parīzi , tostarp – Francija ir viena no lielākajām rietumvalstīm un Makrons izsakās par potenciālu karavīru nosūtīšanu uz Ukrainu.

Tāpat kā vienu no iemesliem pētnieks minēja vasaras olimpiskās spēles, kas valstīm ir prestiža jautājums. Tātad lielais sporta notikums dezinformācijas lauku ietekmēja vēl pirms spēļu sākšanās. Ņemot vērā to, cik olimpiskās spēles it svarīgs un redzams pasākums, dezinformatoriem tā ir lieliska izdevība izplatīt savus stāstus.