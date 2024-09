Tiek apgalvots, ka "Apple" plāno izdzēst "Telegram" no "App Store" un automātiski noņemt to no "iPhone" tālruņiem. Tomēr šis apgalvojums ir nepatiess. Ne "Apple", ne "Telegram" nekad nav paziņojuši par šādiem plāniem. Zīmīgi, ka līdzīgas baumas cirkulēja jau 2021. gadā, kad nevalstiskā organizācija "Koalīcija par drošāku internetu" iesniedza prasību pret "Apple", norādot, ka uzņēmums neizņem lietotni no sava veikala, neskatoties uz pierādījumiem, ka tajā tiek veicināta naida runa.