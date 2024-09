Internetā ar jaunu sparu izplatās dezinformācija, kas apgalvo, ka ASV piegādā Ukrainai ķīmiskos ieročus, kurus Ukrainas bruņotie spēki izmanto karā pret Krieviju. Šādi apgalvojumi ir daļa no plašākas Krievijas dezinformācijas kampaņas, kuras mērķis ir diskreditēt Ukrainu un pārvērst to par kara zvērību vaininieci, secina Eiropas dezinformācijas apkarošanas projekts "EU vs Disinfo".

Dažādu avotu izplatītajos un pavairotajos vēstījumos tiek apgalvots, ka ķīmiskie ieroči, iespējams, palikuši no Sadama Huseina valdīšanas ēras Irākā, un starptautiskā sabiedrība nav pilnībā informēta par šo ieroču likteni.

Proti, tiek apgalvots, ka no 2003. līdz 2009. gadam ASV un Lielbritānija iznīcinājušas aptuveni 5000 ķīmisko ieroču, kas palika no Huseina ēras Irākā, tomēr par šo procesu nav pienācīgi paziņots Starptautiskajai ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijai (OPCW). Iznīcināšana veikta bez pienācīgas OPCW pārbaudes un nedrošā veidā. Šo krājumu liktenis ir neskaidrs, tāpat, vietējos konfliktos Tuvajos Austrumos novērotas ķīmiskās munīcijas, kas esot līdzīgas tām, kuras Vašingtona un Londona it kā iznīcināja.

Pētnieki uzsver, ka šis ir viens no daudziem viltus apgalvojumiem, kas cenšas novirzīt uzmanību no Krievijas paša rīcības Ukrainā, pārmetot Ukrainai kara noziegumus. Nav pierādījumu, ka Ukraina būtu izmantojusi ķīmiskos ieročus, norāda "EU vs Disinfo".

2004. gadā tika publiskots CIP ziņojums, kurā teikts, ka Irākas masu iznīcināšanas ieroču programma tika iznīcināta jau 1991. gadā. Sadams arī pārtrauca kodolprogrammu pēc Persijas līča kara. 2003. gadā ASV iebrukuma laikā Irāka nevienu nelikumīgu ķīmisko ieroču krājumu neglabāja un nebija uzsākusi jaunu ražošanas programmu. Arī diktators Vladimirs Putins pats ir paudis, ka Irāka 2003. gadā masu iznīcināšanas ieročus neglabāja.

Tikmēr Kremlis savā dezinformācijas stratēģijā jau ilgstoši izmanto taktiku, kurā tā apsūdz savus pretiniekus par "provokācijām," kas nekad nav notikušas, vai ko veikuši paši Krievijas sabiedrotie. Zīmīgi, ka daudzi Rietumu līderi ir izteikuši bažas, ka tieši Krievija varētu izmantot ķīmiskos ieročus, nevis Ukraina.

Šī dezinformācija ir daļa no Krievijas savērptās informatīvās kampaņas, kas cenšas diskreditēt Ukrainu un maldināt starptautisko sabiedrību par notikumiem karā.

*Faktu pārbaudes materiālu finansē Eiropas Mediju un informācijas fonds, ko pārvalda "Calouste Gulbenkian Foundation".

