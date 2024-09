Ukrainas bruņoto spēku iebrukums Kurskā pārsteidza nesagatavotus gan analītiķus Rietumos, gan Krievijas eliti. Pēc Ukrainas nesekmīgā pretuzbrukuma pagājušā gada vasarā un ilgstoši smagās situācijas frontē Kurskas operācija iezīmēja nozīmīgu izrāvienu un pieturas punktu Ukrainas–Krievijas karā. Pirmo reizi šī kara laikā karadarbība ir tikusi pārnesta Krievijas teritorijā, un tas ir radījis nozīmīgu militāru ietekmi uz kara gaitu. Tomēr ne mazāk svarīgi: tas ir radījis arī būtisku viļņošanos un ietekmi pašā Krievijā, sniedzot mums jaunas atziņas par situāciju Krievijas iekšpolitikā un varas kuluāros. Kā Krievijas elite un sabiedrība ir reaģējusi uz aktuālajiem notikumiem Kurskā, un ko par to mums liecina Kremļa režīma konstruētie vēstījumi?

Krievijas režīma (ne)reakcija

Otrkārt, situāciju tiek mēģināts skaidrot ar to, ka Ukrainas ofensīva Kurskā patiesībā esot NATO valstu īstenota operācija, kurā Ukrainas bruņotajiem spēkiem tiek piedēvēta tikai izpildītāju loma. Pēc Kremļa ruporu teiktā, operācijā pat esot iesaistīti NATO virsnieki, par ko liecina valoda, kurā it kā virsnieki savā starpā sazinājušies Krievijas pierobežā. Lai arī šāds stāsts ir pilnīgs izdomājums, tam ir nozīmīga loma izvēlētajā Kremļa komunikācijas stratēģijā.

Paraugoties dziļāk, top skaidrs, ka šie vēstījumi kalpo tikai kā attaisnojums notikušajai situācijai. Piepildot Krievijas informatīvo telpu ar šādiem vēstījumiem, tiek mēģināts Krievijas sabiedrības acīs konstruēt realitāti, kurā notikušais tiek atspoguļots daudz maznozīmīgāks, nekā tas patiesībā ir, kā arī tiek izvirzīti izdomāti apgalvojumi, ar kuriem nodarbināt iedzīvotāju prātus. To mērķis ir novērst Krievijas sabiedrības uzmanību no patiesās problemātikas – ka Krievijas bruņotie spēki ne tikai nespēja nodrošināt Krievijas robežas aizsardzību, bet vietējās varas iestādes šajā situācijā izrādījās rīcībnespējīgas.

Sākoties Ukrainas īstenotai operācijai Kurskā, vairāk nekā divpadsmit stundas no Krievijas Aizsardzības ministrijas nesekoja nekāda oficiāla informācija par notiekošo. Tāpat arī vietējās pārvaldes iestādes, kuru atbildība būtu brīdināt Kurskas reģiona iedzīvotājus, izsludināt un organizēt evakuāciju, lielākoties atstāja šo uzdevumu uz pašu iedzīvotāju pleciem.

Tomēr galvenais iemesls Krievijas nepārliecinošajai reakcijai uz notikumiem Kurskā slēpjas paša Putina radītā režīma raksturā un darbības specifikā. Kā atkārtoti demonstrē šī krīzes situācija, Krievijas civilās un drošības iestādes un amatpersonas nav gatavas pildīt savus pienākumus un uzņemties jebkādu iniciatīvu bez pavēles no augšas. Krievijas amatpersonu bezdarbība šādās situācijās ir skaidri saprotama, jo pieredze rāda, ka iniciatīva var būt sodāma un izlēmīgu rīcību reti kāds apbalvo. Tā vietā rīcība tiek aizstāta ar komplicētām birokrātiskām procedūrām, nepieciešamību pēc darbību saskaņošanas sanāksmēs un lēmumu pieņemšanas koordināciju pa tiešo ar Kremli.

Visbeidzot, lai arī Krievijas informatīvā telpa ir noslēgta un cenzēta, gan militāro blogeru "Telegram" kanālos, gan medijos kopš kara sākuma ir ticis runāts par nepieciešamību stiprināt Krievijas robežas teritorijas. Tam no Krievijas federālā budžeta pat tika piešķirti finanšu līdzekļi, kas, kā rāda realitāte, visticamāk, vienkārši ir tikuši izsaimniekoti. Demokrātisku valstu sabiedrībās tas būtu viens no centrālajiem jautājumiem, kas atspoguļotos vietējo mediju dienaskārtībā, tomēr Krievijas propagandas sistēmā tas apzināti tiek noklusēts.

Krievijas propagandas Potjomkina sādža

Līdzās mēģinājumiem nomelnot Ukrainas bruņoto spēku panākumus Krievijas propagandas kanāli ir centušies veidot stāstus par Krievijas bruņoto spēku un varas iestāžu efektīvo reakciju. Viens no šī stāsta galvenajiem varoņiem ir čečenu specvienības "Akhmat" komandieris Apti Alaudinovs, kurš, sākoties Kurskas operācijai, kļuva par Krievijas aizsardzības spēku neoficiālo runasvīru. Pēc viņa stāstītā, Krievijas armija ir guvusi ievērojamus panākumus, jau no pirmās dienas it kā nepieļaujot Ukrainas spēku virzību dziļāk Kurskas apgabala teritorijā un teju tos sakaujot , lai gan realitāte Krievijas pusē ne tuvu nav bijusi tik pārliecinoša.