Kopš Covid-19 pandēmijas Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir viena no starptautiskajām struktūrām, kas bieži pieminēta medijos, kā arī kļuvusi populāra dezinformējošos stāstos. Nesen izplatīti nepatiesi apgalvojumi, ka PVO iejaucas nacionālu valstu suverenitātē, aicina iesaistīt armijas cilvēku piespiedu vakcinēšanā, kā arī kriminalizē viedokli, kas "neatbilst oficiālajam". Šajos stāstos ANO aģentūrai gan tiek piedēvētas pilnvaras un kompetence, kādas tai nemaz nav. Par to, vai starptautiska organizācija var ierobežot vārda brīvību un kādos gadījumos to var darīt pati valsts, ierakstā skaidro starptautisko tiesību eksperts Māris Lejnieks.