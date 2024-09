Savā ierakstā "JonnieKing" pievienojis debašu laikā uzņemtu kandidātes Harisa fotogrāfiju, kā arī ekrānuzņēmumu, kurā redzami "Nova H1 Audio" auskari ar iebūvētām austiņām. Šis ekrānuzņēmums ņemts no platformas "Kickstarter", kurā jaunuzņēmumi vāc naudu savām biznesa idejām. Tur patiešām ir atrodama lapa ar neparasto sīkrīku auskaru formā. Preces aprakstā teikts: "Pirmās un vienīgās bezvadu austiņas, kas iebūvētas pērļu auskaros ar apzeltītu vai apsudrabotu klipsi". Aprakstā norādīts, ka ar projektu nodarbojas komanda no Vācijas, kurai savas idejas īstenošanai izdevies savākt 104 000 eiro. Tomēr ne "Kickstarter" lapa, ne "Nova" zīmola "Instagram" profils nav atjaunināts kopš 2023. gada maija.

Savukārt dārglietas, ar kurām Harisa bija ieradies uz debatēm, izskatās citādi nekā tās, kas bija redzamas zīmola "Nova" "Kickstarter" profilā. Arī viceprezidentei debatēs ir pērļu auskari, taču ar to līdzība arī beidzas – aizdares izskatās atšķirīgas.

Tomēr, kā noskaidrojās projekts "Provereno", šo ierakstu autori savus sekotājus maldināja. Šīs fotogrāfijas tika ņemtas no tehnoloģiju blogeres Keitas Kozučas publikācijas par to, kā viņa 2023. gada janvārī izstādē izmēģināja "Nova" auskarus. Līdzīgu kadru blogere publicēja arī vietnē "Instagram". To darot, Kozuča ausī bija ielikusi vairākus auskarus vienlaicīgi. Kad viņas fotogrāfijas tika izplatītas kā pierādījums tam, ka Harisa debatēs krāpās, blogere šos apgalvojumus savos "Instagram" izgaistošajos video nodēvēja par sazvērestības teorijām un dezinformāciju.