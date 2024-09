Izskanot ziņām par masveida peidžeru un rāciju sprādzieniem Libānā, "Telegram" kanāli krievu valodā izplatīja informāciju par kompānijas "iPhone" telefoniem, kas arī šajā valstī eksplodējuši tajās pašās dienās. Kā pierādījums tika izmantots fotoattēls, kurā it kā redzams viens no sprādzienā cietušajiem sīkrīkiem. "Delfi" pārbaudīja, cik ticamas ir šie apgalvojumi.

Laikraksts "The New York Times" un citi plašsaziņas līdzekļi, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ar operāciju saistīti Izraēlas izlūkdienesti. Lai izvairītos no izsekošanas, daudzi "Hezbollah" biedri mobilo tālruņu vietā aktīvi izmantoja peidžerus. Izraēlas izlūkdienesti nolēma to izmantot: tiek apgalvots, ka viņi Ungārijā reģistrēja uzņēmumu šādu ierīču ražošanai, ieguva Taivānas uzņēmuma "Gold Apollo" licenci peidžeru ražošanai un sāka piegādāt "Hezbollah" šīs ierīces. Domājams, ka to baterijas tika aprīkotas ar nelielu daudzumu jaudīgu sprāgstvielu, kas gandrīz sinhroni tika aktivizētas 17. septembrī.