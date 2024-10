Pēdējās dienās sociālajos tīklos un dažādās izglītības iestāžu sarakstēs vēršas plašumā satraukums par to, ka Rīgas skolās it kā izplatās jaunas narkotikas želejkonfekšu veidā, kas bērniem var būt bīstamas. Berģu mūzikas un mākslas pamatskolā, kas minēta kā viena no skolām, kurā šī problēma it kā eksistē, to kategoriski noraida un uzsver, ka šo ziņu pamatā ir pārprasts atgādinājums vecākiem būt vērīgiem un sekot, ko bērni "dara, ēd vai dzer dažādā veidā". Arī Valsts policijā (VP) uzsver – oficiāli policijā neviena izglītības iestāde nav vērsusies, taču, rūpīgi monitorējot informāciju publiskajā telpā, šīs ziņas ir pārbaudītas un faktiski šādi gadījumi nav reģistrēti.