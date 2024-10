"Par katru kilometru, kas nobraukts pa Latvijas ceļiem, būs jāmaksā nodeva!" šādas ziņas šonedēļ satraukušas daudzus Latvijas iedzīvotājus; daži sociālo tīklu lietotāji pat pavēstījuši, ka izmaiņas stāsies spēkā jau no nākamā gada, izraisot lasītāju sašutumu. Satiksmes ministrijā (SM) skaidro – ceļu lietošanas nodeva attieksies vienīgi uz kravas automobiļiem, un līdz 2030. gadam kravas auto būs līdzšinējā kārtība, proti, būs jāmaksā par vinjetēm. Savukārt 2030. gads ir termiņš, līdz kuram, saskaņā ar Eiropas Komisijas direktīvu visās Eiropas valstīs, jāievieš vienādi principi, kā tiek piemērota maksa par ceļu lietošanu, kravas automašīnu vinjetes aizstājot ar nodevu atbilstoši nobraukto kilometru skaitam. Ministrijā uzsver – izmaiņas, ko plāno ieviest no 2030. gada, attieksies uz kravas auto virs 3 tonnām, un šobrīd netiek izskatītas izmaiņas, kas attiektos arī uz vieglajām automašīnām .

Idejas sākotnējais pārstāsts raisījis daudz jautājumu, un par to savu skaidrojumu centies piedāvāt, piemēram, Mārtiņš Krusts, kurš no partijas "Republika" saraksta iepriekš centies iekļūt 14. Saeimā: "Valdībā cenšas panākt, ka par katru kilometru, kas nobraukts pa Latvijas ceļiem, būs jāmaksā nodeva CSDD odometra apskates laikā. Šādu ieceri izsist cauri jau ar 2025. gadu cenšas satiksmes ministrs Briškens (Progresīvie) kopā ar ministrijas darbinieku Tālivaldi Vectirānu. Dārgāk tiktu aplikti nabadzīgākie autobraucēji, tā kā viņu automašīnas piesārņojot dabu vairāk kā nesen ražotās."

No kurienes satraukums?

Ziņas pirmavots par gaidāmajām pārmaiņām, atsakoties no vinjetes, ir LSM+ raidījums "Keiss" krievu valodā, kurā šonedēļ pētīts jautājums, par kādiem līdzekļiem uzturēsim un būvēsim autoceļus. Līdz šim viens no nozīmīgiem finanšu avotiem Latvijas autoceļu būvniecībai bijuši Eiropas Savienības (ES) fondi, taču tagad mainījušās gan ES fondu prioritātes, gan piešķiršanas nosacījumi. "Jaunajā plānošanas periodā ES fondu finansējums ceļiem nebūs pieejams," raidījumā paudis VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, tāpēc Latvijai jāskatās publiskās – privātās partnerības projektu iespējas.

Raidījums ir gandrīz 50 minūšu garš; no tā aptuveni 12 minūtes veido nemontēta intervija ar Vectirānu, kurš, atbildot uz žurnālista jautājumiem, detalizēti skaidro, kā nākotnē varētu mainīties nodeva par ceļu lietošanu atbilstoši Eiropas Komisijas direktīvas prasībām. Vectirāna un žurnālista saruna notiek latviešu valodā, bet tai pāri pārrunāts tulkojums krieviski. Departamenta vadītājs norāda, ka nākamgad plānots palielināt nodevu par autoceļu lietošanu jeb par vinjeti, kas attiecas vienīgi uz kravas transportu. Nodeva palielināta gan Lietuvā, gan Igaunijā, tagad to darīs arī Latvija, iegūstot papildus 25 miljonus eiro 2025. gadā un arī 2026. gadā. Vienlaikus ministrija sagatavojusi likumprojektu par Autoceļu lietošanas nodevu, lai no 2030. gada pārietu uz kārtību, ka nodeva tiek iekasēta nevis par laika periodu, bet par katru automašīnas nobraukto kilometru atkarībā no tās izmēra, dzinēja draudzīguma videi un citiem parametriem. Vectirāns raidījumā nenoliedz, ka tas varētu attiekties arī uz cita veida transportlīdzekļiem, tostarp vieglajiem automobiļiem, taču uzsver – ja notiktu pāreja uz šādu kārtību arī privātajam transportam, būtu jāpārskata arī citi nodokļi, piemēram, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodeva tādā gadījumā vai nu ievērojami samazinātos, vai tiktu atcelta. Tās aprēķinā šobrīd nobraukums netiek ņemts vērā. Jau raidījumā Vectirāns uzsver – šīs izmaiņas nenozīmē pāriešanu uz maksas ceļiem un nodokļa piemērošanai nobraukumu nemērīs pēc odometra rādījuma.