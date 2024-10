Nodokļi sabiedrībā ir sensitīva tēma, tāpēc katras ziņas par to paaugstināšanu vai izmaiņām parasti izpelnās plašu uzmanību. Šī paša iemesla dēļ viegli ir izplatīties arī nepareizi interpretētai un maldinošai informācijai, kā tas bija gadījumā ar ziņām par to, ka jau no nākamā gada automašīnai ceļu nodevu aprēķināšot pēc nobraukto kilometru skaita. Vairāk par to stāsta "Delfi" žurnāliste Zane Ārmane.