Dažādās sociālo mediju platformās uzvirmojuši apgalvojumi, ka ASV miljardieris Īlons Masks, kurš pirms diviem gadiem iegādājās sociālo tīklu " Twitter " un vēlāk to pārdēvējis par "X", no platformas "izmetis" slaveno amerikāņu šausmu literatūras, fantāzijas un zinātniskās fantastikas autoru Stīvenu Kingu pēc tam, kad viņš Masku nodēvējis par "Trampa jauno pirmo lēdiju". Šīm baumām uzņemot apgriezienus, Kings turpat vietnē "X" paskaidrojis – viņš neko tādu neesot teicis, "bet tikai tāpēc, ka es par to neiedomājos".

Komentējot apgalvojumus, ka "Maskijs" viņu "izmetis" no "no Twitter", Kings piebildis acīmredzamo faktu, ka "tomēr šeit es esmu".

Runas par Kinga izmešanu no "X" atrodamas dažādās sociālo tīklu platformās un neatkarīgi no avota šīs ziņas ieguvušas milzīgu popularitāti, tai skaitā pašā platformā "X".

Viens no lietotājiem, kam vietnē ir vien 236 sekotāji, ar šo vēsti izpelnījies iespaidīgu popularitāti - ar ierakstu dalījušies vairāk nekā 1400 vietnes lietotāju, tam pievienoti ap 400 komentāru. Ierakstu pamanījuši un ar to dalījušies arī "Threads" lietotāji Latvijā.

Rakstnieks pats uz to reaģējis 13. novembrī, turpat vietnē "X" publicējot ierakstu: "Es redzu, ka paklīdušas baumas, ka esmu nosaucis Mask-menu par Trampa jauno pirmo lēdiju. Es to nedarīju, bet tikai tāpēc, ka es par to neiedomājos. Klīst arī baumas, ka Maskijs mani izmetis no "Twitter". Tomēr šeit es esmu."