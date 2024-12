Līdzīga "pīle" izplatījusies arī Igaunijā. " Delfi.ee " citē policijas pārstāvi , kura uzsver, ka šis ir klasisks piemērs dezinformācijai, kas tiek izplatīta sociālajos tīklos ar mērķi cilvēkos sēt bailes un paniku. Raksturīga dezinformācijas iezīme ir tas, ka ziņojumā nav nekādu pierādījumu par notikušo; parasti netiek pieminēta arī valsts, kurā tas it kā noticis un šo informāciju neapstiprina arī oficiālas institūcijas, piemēram, policija.

Šonedēļ par līdzīgas dezinformācijas izplatību lasāms arī Ukrainas medijos, tam uzmanību pievērsuši arī faktu pārbaudītāji Kazahstānā, kas izsekojuši , ka šai dezinformācijai, tāpat kā daudzām citām viltus ziņām, izcelsme meklējama Krievijā, un sākotnēji tā izplatīta ar apgalvojumu, ka indīgie paraudziņi nāk no Ukrainas.

Faktu pārbaudītāji gan norāda, ka arī no tehniskā viedokļa stāsti par saindēšanos ar smaržu paraugiem ir ļoti apšaubāmi. Ir diezgan ierobežots skaits indes, kas var būt nāvējošas ieelpojot, savukārt Igaunijas "Delfi" papildina, ka gāzes vai aerosola nāvējošai iedarbībai ir nepieciešama noteiktas koncentrācijas indes ieelpošana, ko vairumā gadījumu nevar sasniegt atklātā telpā un ar vielas daudzumu, kas atrodas vienā izsmidzinātā aerosola devā. Tāpat nāve no indēm, kas iedarbojas ieelpojot, nenotiek uzreiz, kā apgalvots viltus ziņā, bet to pavada izteikti simptomi. Ja ziņojumos aprakstītā informācija būtu patiesa, šādi nāves gadījumi noteikti tiktu iekļauti ziņu reportāžās un fiksēti policijā.