Sociālajā platformā "X" piektdien izbrīnu un sašutumu raisījis attēls no kāda mazumtirdzniecības ķēdes "Rimi" veikala, kura plauktos atrodams smūtijs it kā no Ziemeļkorejas. "Rimi Latvija" sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Bite gan skaidro – produkta izcelsmes valsts patiesībā ir Nīderlande, bet vienā no veikaliem ieviesusies kļūda.