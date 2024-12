Pirms svētkiem sociālo tīklu platformās bokseris Mairis Briedis publicēja video, kurā viņš, atgriežoties no Ēģiptes, viens pats lielā pasažieru lidmašīnā lido virs kalniem. "Skumji, ka uz Latviju tik maz cilvēku lido," bēdājās sportists. Lidostas "Rīga" statistika gan liecina par ko citu – pasažieru skaits aizvien pieaug un sagaidāms, ka 2024. gadā pārsniegs 7 miljonus. Savukārt eksperti skaidro - pustukšas lidmašīnas mēdz gadīties čarterreisos, kas apkalpo tūrisma firmu klientus un nogādā atpūtniekus noteiktos galamērķos. Brieža gadījumā tas savukārt bijis reiss, kurā pasažieriem pat vispār nebūtu vajadzējis atrasties lidmašīnā, norāda Civilās aviācijas aģentūrā.

"Šodien es lidoju no Ēģiptes mājās uz Latviju. Pirmo reizi dzīvē es biju viens lielā "Boeing" lidmašīnā. No vienas puses, tam bija savs pluss: varēja ērti izstiepties uz trim sēdvietām un izbaudīt komfortu. Bet, no otras puses, šī tukšuma sajūta apkārt rada skumjas. Skumji apzināties, ka uz Latviju tik maz cilvēku lido," sēžot tukšā lidmašīnā, secinājis sportists.

Lidostas "Rīga" statistika gan liecina par pretējo tam, ko novērojis sportists - šogad apkalpoto pasažieru skaits turpina augt, tuvojoties līmenim pirms pandēmijas, kad tas sasniedza rekordu – 7,8 miljonus pasažieru. Līdz šā gada novembrim Rīgas lidosta apkalpojusi jau 6,5 miljonus pasažieru, bet līdz gada beigām prognozētais apkalpoto ceļotāju skaits pārsniegs 7 miljonus.

Lidostas "Rīga" komunikācijas projektu vadītāja Ilze Salna portālam "Delfi" pastāstīja, ka vidējais vietu aizpildījums pasasžieru lidmašīnām Rīgas lidostā gan ielidojot, gan izlidojot sasniedzot 75-80%. Tas, cik pilnas ir lidmašīnas, kas ielido Latvijā vai to pamet, atkarīgs gan no sezonas, gan no galamērķa.

Savukārt Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs skaidroja, ka situācijas, kad lidmašīnas pārvietojas pustukšas, mēdz būt gadījumos, kad aviokompānijas izpilda čarterreisus, proti, apkalpo tūrisma firmu klientus, nogādājot tos noteiktā galamērķī. Uzsākot ceļojumu sezonu uz jaunu galamērķi, šādas lidmašīnas turpceļā ir pilnas, bet, atgriežoties pēc nākamajiem pasažieriem, tās var būt pustukšas vai pat tukšas, jo liela daļa pasažieru vēl turpina atpūtu un nesteidzas uzreiz atgriezties mājās. Tāpat līdzīgi var būt arī sezonas beigās, kad apsīkst tūrisma plūsma - čarterreisi virzienā uz tūrisma galamērķi var būt pustukši, bet lidmašīnas Latvijā atgriežas pilnībā aizpildītas ar ceļotājiem, kuru atvaļinājums ārvalstīs ir noslēdzies.

Eksperts arī uzsvēra – atšķirībā no regulārajiem reisiem, kuros biļetes pārdod pašas aviokompānijas, čarterreisos iegādāties biļetes "no malas" nav iespējams, jo visa lidmašīna ir izīrēta noteiktai tūrisma kompānijai, kas aviobiļeti pārdod kā daļu no ceļojuma paketes, kurā iekļauti arī citi pakalpojumi – viesnīca, ekskursijas, transports u.tml. "Tas nozīmē – pat tie ēģiptieši, kas gribētu lidot uz Rīgu, ar čerteri nelidos, jo tiem neviens pat nepiedāvā nopirkt biļetes," skaidro Gorodcovs.

Civilās aviācijas aģentūras Operatīvo situāciju vadītājs Aivis Vincevs portālam "Delfi" norādīja, ka konkrētajā lidojumā no Ēģiptes uz Rīgu, par kuru sociālajos tīklos bēdājās bokseris, situācija bijusi šāda - saistībā ar augsto pieprasījumu pēc atpūtas lidojumiem tieši Ziemassvētku un Jaunā gada laikā, lidmašīnas operators atbilstoši pieprasījumam nodrošinājis papildu lidmašīnu nogādi uz Latviju. Tas plānots kā tehniskais lidojums, attiecīgi konkrētajā lidmašīnā pēc sākotnējā pasūtījuma vispār nebija jābūt nevienam pasažierim. Tomēr ceļojuma operators ar to Latvijā nogādājis divus pasažierus.

Savā "Telegram" kanālā Briedis 21. decembrī ievietojis foto, kur lidmašīnā redzami divi cilvēki.

Foto: DELFI

Paša Brieža komentāru par to, kā sportists no Ēģiptes ceļojis mājup, portālam "Delfi" vairāku dienu laikā neizdevās iegūt, jo sportists nebija sazvanāms un arī viņa sabiedrisko attiecību konsultantei Gabrielai Ūdrei ar Briedi neesot izdevies sazināties. Sportists neatsaucās arī mēģinājumam sazināties ar sociālo tīklu platformu starpniecību.

Jāpiebilst, ka slavenais bokseris pēdējā laikā ne reizi vien atskārtis, ka atrodas vietā un laikā, kur kopā ar viņu ir maz cilvēku. Oktobrī viņš ievietojis "Facebook" video, kurā nofilmējis tukšu būvniecības preču veikalu "Depo", secinot, ka celtniecība Latvijā ir apstājusies un cilvēki pamet valsti. Ar to sportists izsaucis sašutušu komentāru gūzmu, jo uzņēmuma darbības dati liecina par pretējo – "Depo" apgrozījums un peļņa strauji augusi, uzņēmums būvē jaunus veikalus Igaunijā un Lietuvā.

Tāpat Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, bokseris kādā brīdī piefiksējis, ka arī lidostas "Rīga" gaitenī viņš atrodas atkal viens pats. "Atkal neviena cilvēka, lidosta ir izmirusi. Ko darīt? Kur es, tur neviena nav!" "Telegram" platformā publicētajā īsajā video pasmējies Briedis.

Foto: DELFI

Lai gan tā ir tiesa, ka iedzīvotāju skaits Latvijā krītas, turklāt pērn tas bijis straujākais Eiropas Savienībā, nozares, kuras sportists izraudzījies, lai ilustrētu šo tendenci, pagaidām šī problēma būtiski nav ietekmējusi

Saturs veidots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Saturā paustie viedokļi nepārstāv Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Eiropas Komisija nav atbildīga par saturā iekļauto informāciju.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!