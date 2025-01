Ap gadumiju sociālajā vietnē "Facebook" vairākos kanālos izplatītas aizdomas, ka Latvijas veikalos tiek pārdoti "potēti" citrusaugļi – šīs aizdomas vispirms paudis kādreizējais partijas "Tautas kalpi Latvijai" Saeimas deputāta amata kandidāts Roberts Sarkisjans, kurš Limbažos iegādājies mandarīnus un secinājis, ka uz to miziņas redzami punktiņi, kas, viņaprāt, liecina, ka augļos, iespējams, kaut kas ir iešpricēts. Sekojot viņa piemēram, pārbaudīt augļus arī citās pārtikas mazumtirdzniecības veikalu ķēdēs metušies arī partijas "Jaunlatvieši" redzamākie aktīvisti, kuri atklājuši, ka sīki bojājumi uz miziņas atrodami ne tikai Limbažu "Maxima " tirgotos citrusaugļos. Portāls "Delfi" sazinājās ar lielākajām pārtikas mazumtirdzniecības veikalu ķēdēm un Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), kas uzsver – ar augļiem viss ir kārtībā, nekādas novirzes no normas nav konstatētas, bet sīki defekti uz augļu miziņas ir normāla parādība.

Katrs no šiem video saņēmis ievērojamu uzmanību – ar tiem dalījušies simtiem cilvēku, sociālo tīklu platformu lietotāji arī aktīvi komentējuši šos novērojumus. Daļa smejas un ironizē par šiem pieņēmumiem, citi pauž patiesas bažas.

Arī pārtikas tirgotāji noraida bažas par to, ka to plauktos produkti būtu "sašpricēti". "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule uzsver – uzņēmums sadarbojas tikai ar pārbaudītiem piegādātājiem, notiek nepārtraukta augļu un dārzeņu kvalitātes kontrole. "Attiecībā uz konkrēto gadījumu jānorāda, ka citrusaugļiem atsevišķos gadījumos var būt nelieli mizas vizuāli defekti, kas var rasties novākšanas vai transportēšanas laikā, bet tas neietekmē augļa kvalitāti. Tāpat, reaģējot uz sociālos tīklos izskanējušo informāciju, izlases kārtā esam veikuši vairāku citrusaugļu analīzi, novirzi no normas neesam konstatējuši."