Viens no aizvadītā gada notikumiem, kas kļuva par pamatu dažādām sazvērestības teorijām un viltus ziņām Eiropā, bija oktobra beigu postošie plūdi Spānijas austrumu apgabalos, liecina faktu pārbaudes programmas EDMO dati. Viens no šo teoriju motīviem – plūdi bijuši cilvēka izraisīti, tostarp ar HAARP tehnoloģijām. Par to, vai tiešām pastāv meteoroloģiskie ieroči un kam paredzēts HAARP, video skaidro "Delfi" žurnālists Edžus Miķelsons.