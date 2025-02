"Pamestā" skulptūra "Homo Democraticus" nodokļu maksātājiem nav izmaksājusi 100 000 eiro

"Reku tā Pārdaugavas miskaste par 100 štukām, kas bija Daugavā, tagad mētājas tepat, Mārupē. Lūdzu, mūsu nodokļu nauda!" pauž video autors. Briedis to publicējis savā "Facebook" profilā un dalās atmiņās, kā šis "briesmonis" pilsētas centrā "biedējis bērnus", bet tagad "mētājas kaut kur pamestā vietā". "Lūk, kā tiek tērēta Rīgas nauda. Paši spriediet, paši domājiet!" pauž sportists.

No putuplasta veidotais ķermenis ar galvu un 14 rokām kāju vietā simbolizē domu par kropļotu demokrātijas redzējumu – tā ir monstrs, par kuru pārvēršas visi ievēlētie tautas pārstāvji, domājot tikai par savu labumu un raušot peļņu sev, aizmirstot tautu, kas to ir ievēlējusi. Plānotā kustība un progress tiek aizstāts ar neveiklu, nekoordinētu mīņāšanos uz vietas.

Skulptūra 2020. gada rudenī novietota uz viena no dzelzceļa tilta balstiem pār Daugavu un tur stāvēja apmēram gadu.

Festivāla kuratore Kristiāna Kārkliņa portālam "Delfi" skaidroja, ka 2020. gada festivālā kopumā Rīgā izstādīti 12 mākslas objekti, un to izmaksas kopumā bijušas aptuveni 54 000 eiro, no kuriem 30 000 bija Rīgas domes projektu konkursa finansējums, pārējais – Valsts Kultūrkapitāla fonda nauda. Daļa darbu tapuši no materiāliem, ko ziedojuši kvadriennāles atbalstītāji.