The ZIONIST’S negligence left her with permanent medical issues. pic.twitter.com/DdqaDwi2x9

💔🇵🇸 A Palestinian woman BEFORE & AFTER ISRAELI PRISON!

Savā ierakstā Hinkls apgalvo, ka "cionistu nolaidība atstājusi sievieti ar nopietnām medicīniskām problēmām".

Patiesībā sievieti sauc Izra Džabis un 2015. gadā viņa tika aizturēta, jo plānoja uzspridzināt benzīntanku netālu no Palestīnas Rietumkrasta.

Izraēlas policija tolaik ziņoja, ka policists apturējis viņas mašīnu, bet sieviete nokliegusies "Allakhu Akbar" un izraisījusi eksploziju. Sprādziena rezultātā viņa guva smagus apdegumus, taču smagus ievainojumus arī guva policists, kurš apturēja viņas mašīnu.

"Times of Israel" 2022. gadā vēstīja, ka viņai tika liegta Izraēlas apmaksāta deguna rekonstrukcijas ķirurģija.

Jāpiebilst, ka Hinkla redzeslokā šī sieviete nokļuva, jo viņa ir daļa no ķīlnieku un ieslodzīto apmaiņas starp Izraēlu un Palestīnu.

Savukārt Hinkls ir politisko notikumu komentētājs no ASV, kurš regulāri uzstājas arī Krievijas valsts propagandas TV kanālā "Russia Today". Viņš regulāri nokļūst faktu pārbaudītāju redzeslokā, izplatot dezinformāciju par dažādiem tematiem, piemēram, karu Ukrainā. Tas gan nav traucējis viņam savākt ievērojamu sekotāju skaitu.