Putins apgalvo, ka Maskava nekad nav atteikusies no sarunām – "nevis tādām, kas pamatojas uz dažām īslaicīgām prasībām, bet gan uz Stambulā saskaņotiem un faktiski parafētiem dokumentiem". Patiešām, neilgi pēc kara sākuma Krievijas un Ukrainas sarunu vedēji tikās Turcijā. Jausmu par to var gūt no vācu avīzē "Welt am Sonntag" publicēta 17 lappuses gara dokumenta, kura pamatā ir Stambulā 2022. gada 29. martā notikušās sarunas.