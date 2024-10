Otrdien notika kaut kas, kas jau sen bija sagaidāms. Latvijas "X" lietotāji iepazinās ar burvīgo lietu, kuru sauc Mākslīgā intelekta (MI) spēja "izģērbt" cilvēkus. Sākotnējā bilde nu jau no interneta dzēsta, bet metaforiskais džins no pudeles izlaists un atpakaļ līst īsti negrasās.

No vienas puses varam jau cerēt, ka šis būs kārtējais cepiens-viendienītis, par kuru drīz jau tiks aizmirsts, bet kaut kas liek domāt, ka šoreiz tā gan nebūs. Kāpēc? Jo MI rīki paliek arvien "gudrāki", spēcīgāki un no realitātes neatšķiramāki, kamēr mūsu acis paliek nemainīgas. Ja konkrētajā bildē, rūpīgi ieskatoties, varēja redzēt pazīmes, ka tā ir apstrādāta ar MI, tad citās to jau šobrīd nevar pateikt. Tas, ko spēj izdarīt "Adobe" produkti ar savu "generative fill" funkciju, pirms desmit gadiem šķistu kā zinātniskā fantastika, bet vēl pirms simts gadiem tā būtu vienlaikus maģija un diktatoru mīļākais vēstures mainīšanas līdzeklis.