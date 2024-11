Lai gan pēdējo un tuvāko nedēļu kairinošākais notikums Rietumu publikai bija un ir vēlēšanas ASV, būtisks un interesants jaunums ir valdošās koalīcijas izjukšana Vācijā pēc tam, kad sociāldemokrāts kanclers atlaida no darba brīvo demokrātu partijas pārstāvi, finanšu ministru. Notikuma svarīgums izriet ne tikai no tā, ka neskaidrība un iepauzēšana Vācijā ietekmē visu Eiropu (arī Ukrainu) Vācijas ekonomiskā, finansiālā un no tā izrietošā arī ārpolitiskā svara dēļ. Koalīcijas izjukšana var nozīmēt ārkārtas parlamenta vēlēšanas Vācijā (to piedāvāja finanšu ministrs) nākamā gada pavasarī. Pat ja tādu nebūs, notiekošais ietekmēs parlamenta vēlēšanas, kurām vienalga būtu jānotiek nākamgad ne vēlāk par septembra beigām. Visa šī jezga paver papildu iespējas kundzei, vārdā Zāra Vāgenknehta, kura 2024. gada janvārī izveidoja partiju, viņai raksturīgā pieticīgumā to nosaucot par Zāras Vāgenknehtas savienību (BSW).