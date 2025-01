Rietumi un Ukraina nekad nav lolojuši plānus iebrukt Krievijā, nemaz nerunājot par tās teritorijas ieņemšanu. Kurš Rietumos to vēlētos? Ķīna, no otras puses, ļoti labi varētu. Tās garais pretenziju saraksts sniedzas gadsimtiem senā pagātnē, kad krievu cari no Ķīnas ietekmes zonas izslēdza lielus tās apgabalus.