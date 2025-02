"Cehs.lv": 3...2...1... Krītam panikā! Jeb kā Krievija plāno uzvarēt kautiņā

Bez šaubām, es būtu dabūjis pa muti. Tur nav variantu. Kaut nebiju gluži no nūģiem, manas prasmes vairāk bija trāpīgi uzšaut pa futbola bumbu, nevis kādam puikam pa zobiem. Un ielu kautiņos bieži arī prasmes ir otršķirīgas. Visu var noteikt agresija un veiksme – kurš pirmais izvēlas zvelt un kaut kur trāpa. Taču kautiņš, man par laimi, nenotika, jo es izspēlēju to pašu trumpi, ko šobrīd Kremlis un kas tik daudzus acīmredzami nobiedējis.

Viss sākās ar nelielu futbola sadraudzības maču pēc stundām starp manu un paralēlklasi. Skaists, agrs pavasara vakars. Pavēss, bet saulains. Sporta laukums turpat pie skolas. Gunārs uz mani jau sen bija uzēdies, un man nav ne jausmas, par ko. Ne mēs vienā klasē mācījāmies, ne es viņam draudzeni nocēlu. Tolaik, aptuveni 12–13 gadu vecumā, man vispār meitenes vēl likās stulbas un fui. Un es pat nebiju ierēcis par viņa vārdu, kas būtu pamatoti, – arī pirms 25 gadiem Gunārs drīzāk "likās kopā" nevis ar padsmitnieku, bet onkuli vecumā no 50. To, kas vasarās velk tās brūnās ādas sloksnīšu sandales ar bēšām zeķēm. Nekādu citu iemeslu nevarēju izdomāt, kā vien – Gunārs sajuta kaut kādu biklumu, vājumu un gribēja ar manis atštaukāšanu pacelt savu vērtību citu acīs.

Futbola spēles laikā viņam pārāk daudz iespēju pagrūstīties nebija, kaut, bez šaubām, viņš to būtu izmantojis. Proti, Gunārs stāvēja vārtos, es spēlēju otras komandas aizsardzībā. Taču, man par nelaimi, rezultāts beigās bija neizšķirts, tāpēc – "pendeles". Gunārs stāvēja vārtos, un es biju viens no sitējiem. Ar slaidu zvēlienu vārtu zemajā stūrī (mēs saucām tos par "sešiniekiem") ieliku golu. Gunārs, izmetis kāju izklupienā, neaizsniedzās. Ar to arī bija gana. "Tu pa muti gribi, ko, bļ*?" viņš nāca man klāt.