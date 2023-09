"Kā lai es to izskaidroju savam bērnam?" – frāze, ar ko sevi nodod idioti, nodomāju pie sevis, vērojot, kā neapmierināts onkulis šķendējas policistam, kurš bija aizturējis gājēju plūsmu pāri ielai, pa kuru virzījās velomaratons. Diemžēl nav arī tā, ka idioti censtos slēpties kā vecajos labajos laikos. Vai tas ir Kremļa pirksts, vai arī Rietumi tiešām ir kļuvuši pārāk iekļaujoši, bet rodas iespaids, ka idioti savu emancipāciju ir piedzīvojuši daudz straujāk nekā sievietes vai ASV tumšādainie.

Gribētos domāt, ka sava idiotisma slēpšana ir cēla un bruņnieciska vērtība, ko augstu turēja tie ļaudis, kas cēla un aizsargāja Latviju. Manā prātā ir uzburta aina, kā 1924. gadā mans vectēvs pieiet pie sava tēva un jautā, kur palicis Egons no Sīļu mājām. Bet viņa tēvs sakušina mazo puiku un pusčukstus instruē, lai Egonu vairs nevienam nepiemin. Egons esot aizvests piespiedu ārstēšanā, par to, ka ciemā klārējis, ka pasaules īstie valdnieki izmanto tos sātana automobiļus, lai pilsētas ielās sētu ķīmiskās trases, kuru dēļ visi te slimojot ar to spāņ' grip'.