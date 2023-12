Tā jau saka, ka uz vecumu cilvēks atkal atgriežas bērna prātā. Varu tam piekrist – pats esmu redzējis, kā vecmamma ar bērnišķīgu prieku plaukšķina un gardi smejas, skatoties, kā pērtiķis ģimeniskajā seriālā "Mūsu Čārlijs" atkal iemetis kādam sejā ar torti vai uzvilcis galvā apakšbikses. Kad man bija 10 gadi, es arī par to smējos tikpat sirsnīgi, bet šobrīd? Šobrīd es tur redzu pazemojošu dzīvnieka ekspluatāciju C kategorijas izklaides vajadzībām. Apmēram kā cirkā ar lāci uz vienriteņa. Gan jau 70 gadu vecumā atkal tikpat sirsnīgi smiešos par sejā iemestu torti, priecīgu "čī-čī" no šimpanzes un amizanti nosodošu nopūtu "Ak, Čārlij..." no viņa "saimniekiem". Taču klāt ir Ziemassvētku laiks, un es pēkšņi esmu reizē bērns un seniors.