Decembris ir tāds tumši-gaišs mēnesis, kad drūmās visīsākās dienas nomaina Ziemassvētku svecīšu un dekorāciju gaisma , kā arī Jaunā gada cerības. Tādēļ jāpasteidzas pateikt dažas šim gaišajam un gaismas atkalsagaidīšanas laikam (janvāra otrajā pusē) nepiemērotas piezīmes. Ziemassvētki, cerams, nosvinēti gaiši un ģimeniski (arī "partneriski"), bet jaunais 2024. gads ir cita lieta. Izskatās, ka tas varētu būt liktenīgu politisku un ģeopolitisku pagriezienu gads. Daži no tiem Eiropā jau ir sākušies, bet galvenie un bīstamākie mūsu interesēm vēl gaidāmi jaunajā gadā.

Kā nesen savā virsrakstā prognozēja žurnāla "The Economist" speciālizdevuma "The World Ahead 2024" veidotāji, ASV republikāņu prezidenta amata kandidāts "Donalds Tramps 2024. gadā rada vislielākās briesmas pasaulei". Žurnāla redakcija brīdina, ka Tramps visvairāk apdraud pats savas valsts demokrātiju, draudot ar atriebību saviem pretiniekiem un solot valsts ierēdniecības tīrīšanu, lielu daļu ierēdņu aizstājot ar lojāliem "trampistiem". Taču uz Latvijas un Eiropas interesēm attiecas secinājums ka Tramps "ir draudējis vienas dienas laikā izbeigt Ukrainas karu un sagraut NATO, iespējams, atsakoties no Amerikas apņemšanās uzskatīt uzbrukumu vienai [alianses] valstij kā uzbrukumu visām."