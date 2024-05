Broks ir pārliecināts, ka šobrīd mums kā meteorīts tuvojas mākslīgais intelekts. Tāpēc šī saruna ir veltīta šīs tehnoloģijas izprašanai. Sarunas sākumā Urtāns paskaidros, kas ir mākslīgais intelekts, kā tas atšķiras no citām tehnoloģijām, vai tas līdzinās cilvēka smadzenēm un kāpēc to var uzskatīt par cilvēka spēju paātrinātāju. Tāpat viņš minēs piemērus, kā mākslīgais intelekts jau šodien ir klātesošs mūsu ikdienā, pašiem to pat neapzinoties, piemēram, iepērkoties internetveikalā un izmantojot sociālos medijus. Urtāns pastāstīs arī par to, ka šobrīd tik populārais "Chat GPT" ir tikai mākslīgā intelekta aisberga redzamā daļa.