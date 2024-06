Sociālie mediji būtiski ietekmējuši to, kā mēs patērējam ar pārtiku saistītu saturu. Mēs ātri un ērti varam atrast sev iemīļotas receptes, iepazīties ar jauniem restorāniem, baudīt estētiskas ēdienu fotogrāfijas vai video. Tomēr piesātinātā sociālo mediju vide un satura veidotāju vēlme pēc klikšķiem un skatījumiem ir radījusi augsni dažādu mītu izplatībai, it īpaši pārtikas drošības jomā. Šie mīti var būt dažādi – sākot no it kā nekaitīgiem padomiem, beidzot ar potenciāli kaitīgu prakšu popularizēšanu, piemēram, pārliecība, ka iepuvušus ābolus nevajag izmest, bet gan izvārīt ievārījumā.