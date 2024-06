2024.gada 28.jūnijā no plkst. 10.00 SSE Riga auditorijā Soros, norisināsies 6. Nacionālais kontrabandas problemātikas forums "Cīņa ar kontrabandu – izaicinājumi un panākumi", kas pirmo reizi foruma vēsturē apskatīs un analizēs kontrabandas problēmas ne tikai Latvijas, bet visu Baltijas valstu mērogā.

Populārākās kontrabandas preces Baltijā ir cigaretes un citi tabakas un nikotīna izstrādājumi – Latvijā 12% respondentu šā gada pētījumā norāda, ka paši ir pirkuši šos produktus, un vēl 12% atzīst, ka viņu draugi vai paziņas to ir darījuši. Lietuvā kontrabandas tabakas izstrādājumus ir pirkuši 8% aptaujāto (un vēl 9% norāda, ka to darījuši draugi un paziņas) bet Igaunijā - vien 4% (un vēl 9% norāda, ka to darījuši draugi un paziņas).