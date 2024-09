Salīdzinājumā ar 2022. gadu, cigarešu lietotāju īpatsvars 2024. gadā ir samazinājies no 72% līdz 67%, savukārt e-cigarešu lietotāju skaits ir palielinājies no 38% līdz 43%, karsējamās tabakas lietotāju skaits ir palielinājies no 16% līdz 21%, un beztabakas nikotīna spilventiņu lietotāju skaits ir palielinājies no 3% līdz 8%.