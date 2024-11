Aicinām pievienoties vērot Delska topošā datu centra spāru svētkus šā gada 28. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 13.00 Delfi tiešraidē.

Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc datu centru pakalpojumiem, Rīgā tiek būvēts jauns 10 MW datu centrs ar Tier III sertifikāciju, kas būs viens no ilgtspējīgākajiem mūsu reģionā. Jauno datu centru ekspluatācijā plānots nodot 2025. gada vidū.

Tāpat iepazīstinās ar industrijas aktualitātēm, kā arī ar uzaicinātajiem nozares un valsts institūciju pārstāvjiem, apspriedīs Latvijas IT pakalpojumu eksportspējas veicināšanu un ārvalstu investīciju piesaisti.

Pieaugošais pieprasījums pēc lielapjoma datu apstrādes ir paātrinājis jaunu datu centru būvniecību. Uzņēmumi vēlas paplašināt savu darbību bez lieliem ieguldījumiem savas IT infrastruktūras izveidē un uzturēšanā. Jaunajā datu centrā būs pieejamas 1000 statnes ar iespēju katras statnes jaudu palielināt līdz pat 100 kW, kas ir īpaši svarīgi uzņēmumiem, kuri izmanto MI, augstas veiktspējas skaitļošanu, datu apstrādi un malu skaitļošanu (edge computing).

Delska ir viens no lielākajiem datu centru operatoriem Ziemeļeiropā ar 25 gadu pieredzi datu centru biznesā. Delska piedāvā pilna spektra IT un tīkla infrastruktūras pakalpojumus piecos datu centros Latvijā un Lietuvā, kā arī partneru datu centros Vācijā, Zviedrijā un Nīderlandē. Delska apkalpo klientus no vairāk nekā 40 valstīm, tostarp "Elko Group", "inbox.lv", "Tops", "Attēls R", "Energolukss" u.c.