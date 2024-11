Visi "Delska" datu centri Rīgā un Viļņā izmanto 100% zaļo enerģiju no vēja parkiem. Rezerves ģeneratoros tiek izmantota Neste MY dīzeļdegviela no atjaunojamajām izejvielām. Rīgā būvniecības procesā esošais jaunais datu centrs ir viens no ilgtspējīgākajiem Baltijā un tā ir viena no 20 ēkām Latvijā, kas tiks sertificēta atbilstoši LEED ilgtspējas un zaļo ēku sertifikācijai. Datu centrā tiks izmantota arī viena no energoefektīvākajām un inovatīvākajām dzesēšanas sistēmām "Vindur CoolW@ll", kas zināma kā videi draudzīga un samazina ekspluatācijas izmaksas.