Kopš 2022. gada Krievijas iebrukuma Ukrainā ir pieauguši riski arī Baltijas energosistēmā. Lai tos novērstu Baltijas energosistēmas atslēgšanās no Krievijas apvienotās energosistēmas jeb tā dēvētā BRELL loka un pievienošanās Eiropas sistēmai notiks gandrīz gadu agrāk nekā plānots – 2025. gadā no 7. līdz 9. februārim. Tas ir Baltijas energoneatkarības un valstu drošības projekts. Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori – Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls", Lietuvas "Litgrid" un "Elering" ir ieguldījuši lielu darbu 15 gadu garumā, lai šis process noritētu sekmīgi, nodrošinot stabilu elektroapgādes sistēmas darbību.