ES informācijas sniedzēju forums "Drošība un sabiedrības noturība"

Ikviens no mums piedalās Latvijas un Eiropas Savienības (ES) nākotnes veidošanā – veicinot ilgtspēju, stiprinot drošību un sekmējot labklājību. Bet ko un kā to darīt? Kā risināt krīzes? Ko esam mācījušies līdz šim? Kā kliedēt mītus un mazināt draudus mūsu demokrātijai? ES informācijas sniedzēju forumā meklēsim atbildes uz šiem un citiem dalībniekus interesējošiem jautājumiem, kopīgi diskutēsim un iezīmēsim nākotnes ceļa karti. Aicinām sekot foruma norisei 7. februārī no plkst. 10.00 līdz 13.30.