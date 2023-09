Lielākās elektromateriālu izstādes "POWER ON" ietvaros šī gada 15. septembrī no pulksten 12.00 līdz 15.00 Pauls Timrots un Edgars Bergholcs kopā ar nozares ekspertiem zīmēs zaļās enerģijas futuroloģisko vīziju. Tā ir nākotne, uz kuru pasaule un arī Latvija tiecas un kas ietekmēs mūsu dzīves pēc desmit, divdesmit un vairāk gadiem.

Diskusijā piedalīsies nozares pārstāvji: Gatis Galviņš un Lāsma Līvzeniece (Latvijas Vēja enerģijas asociācija), Aleksandrs Lielmežs (enerģētiķis, kustības "Par pašpietiekamu elektroenerģiju Latvijā un par taisnīgiem tarifiem iniciators), Gatis Lazda ("Evecon" SIA valdes loceklis), Kristiāns Karlsons (Latvijā izveidotās elektrisko automašīnu koplietošanas platformas "OX Drive" līdzdibinātājs), Artis Daugins (SIA "Blue Shock Race" dibinātājs), un Fēlikss Zajecs (AS "Elektrum" vecākais projektu vadītājs).

Diskusija notiks "Baltijas Elektro Sabiedrība" SIA rīkotās izstādes "POWER ON" ietvaros, kurā satiekas eksperti ar praktiķiem, lai klātienē iepazītos ar jaunākajām tehnoloģijām un inovācijām un tās praktiski izmēģinātu. Izstāde ir kļuvusi par ikgadējo tradīciju profesionāļiem un notiks jau septīto reizi.

"Baltijas Elektro Sabiedrība" ir viens no vadošajiem elektrovairumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā, kas arī ir vienīgais starptautiskais šāda tipa uzņēmums Latvijā. Šajā nozarē tas darbojas ar 30 gadu pieredzi, kā arī no tiem 25 gadus ietilpst Würth grupā. Tas nodrošina risinājumus ārējo un iekšējo inženiertīklu un apgaismojuma izbūvei, ūdensapgādei, telekomunikācijām un viena no jaunākajām uzņēmuma darbības jomām ir saules paneļu un parku ierīkošana.