Iluzionisti Pecolli pārsteigs Latvijas skatītājus ar unikālu pasākumu – starptautiskajām iluzionistu cīņām. Septīto reizi Latvijā norisināsies "Magic Mania - Wonderland". Labāko iluzionistu sacensībās piedalīsies deviņi dalībnieki no astoņām pasaules valstīm. Starptautiskā pasākuma dalībniekus un viesus uzņems 2023. gada 6. oktobrī plkst. 20.00 "Olympic Voodoo Casino" telpās viesnīcā "Radisson Blu Latvija".

Iluzionisti Pecolli ir veikuši rūpīgu atlasi, lai atvestu uz Latviju vienus no talantīgākajiem un oriģinālākajiem pasaules iluzionistiem, kas sacentīsies skatuves triku kategorijā.

Latviju pārstāvēs šarmantā māksliniece Alīna Kešāne ar lidojošo zelta masku. No Itālijas būs divi mākslinieki: Francijas kabarē atmosfēras cienīgais iluzionists Valters Mafejs (Walter Maffei) un karstasinīgs kāršu manipulators tango ritmos Novas. Savukārt no Francijas ieradīsies pats Džeims Bonds – skaistais, jaunais, elegantais Tom Wouda. Somijas pārstāvis Hannu Juntunens (Hannu Juntunen) nodemonstrēs elegantu iluzionisma klasiku. Būs arī Spānijas iluzionisma sacensību uzvarētājs Peio Rivas. No sirds izsmieties skatītāji varēs, dzīvojot līdzi Argentīnas iluzionistam Julian de Rosa, kas ir arī ģeniāls žonglieris. Serbijas iluzionists Maksims Gladšteins pārsteigs ar savu maģisko atmosfēru, savukārt Zviedrijas iluzionists Adrian Videla apburs ar savu teatrāli romantisko performanci, kurā netrūks ne rožu, ne noslēpumaino acu skatienu.