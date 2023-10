Plānotās Tabakas likuma izmaiņas visdrīzāk veicinās cigarešu alternatīvu nelegālā tirgus paplašināšanos Latvijā, vienlaikus izmaņām būs nenozīmīga ietekme uz kopējo tabakas un nikotīna produktu patēriņu, secināja eksperti portāla Delfi tiešraides diskusijā "Grozījumi Tabakas likumā un Akcīzes nodokļa izmaiņas – vai gaidāms nelegālās tirdzniecības vilnis?".

Ekspertu diskusijā piedalījās VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Aigars Prusaks, biedrības Business Against Shadow Economy (BASE) valdes loceklis un nodokļu eksperts Juris Stinka, nodokļu eksperts Dr.oec. Māris Jurušs un publicists Toms Lūsis.

J. Stinka min arī piemēru no deviņdesmitajiem gadiem, kad tirgos paralēli legālajam tirgum aktīvi attīstījās nelegālā cigarešu tirdzniecība. Lai cīnītos ar melno tirgu, likumdevējs nolēma aizliegt legālo cigarešu tirdzniecību tirgos, bet tas pilnīgi nekādā veidā nemainīja nelegālā tirgus situāciju.

Pasaulē šobrīd ir novērojama ļoti atšķirīga politika attiecībā uz cigarešu alternatīvām. Ir valstis, kur līdzīgi Latvijai notiek koncentrēšanās uz dažādiem aizliegumiem, un ir valstis, kas e-cigaretes pat iesaka kā līdzekli, lai atbrīvotos no cigarešu smēķēšanas. Tā tas, piemēram, ir Lielbritānijā, kura aktīvi veic plašus pētījumus šajā nozarē. Nesaprotama attieksme ir arī pret zelējamo tabaku, ko Zviedrijā sauc par snusu. Citās eiropas Savienības valstīs aizliegtais snuss ir atļauts Zviedrijā, un cigarešu smēķētāju skaits šajā valstī ir sarucis aptuveni līdz 5%. Pētījumi parāda, ka atbilstoši ir samazinājies arī vēža saslimšanas risks.

Arī nodokļu eksperts Dr.oec. Māris Jurušs norāda, ka valstu pieejas ir dažādas, tomēr salīdzinājumā ar Latviju, citas valstis aizliegumus piemēro samērīgi ar ekonomisko izaugsmi un citiem faktoriem. Nelegālā tirgus pamatā ir naudas un pirktspējas jautājums. Parādība ir slikta un ar to jācīnās, ņemot vērā visus būtiskos faktorus. Ir bezjēdzīgi ieviest nesamērīgus un samākslotus aizliegumus, ja nav iespējams nodrošināt to izpildi un galarezultātā valstij nav arī nekādu ieguvumu. Bieži vien pieņemam aizliegumus, bet neparedzam atbilstošu finansējumu to nodrošināšanai. Tā ir divkosīga nostāja – redzam, ka ir problēma, kas jārisina, bet tā vietā tiek pieņemti jauni ierobežojumi, neanalizējot, vai tie vispār spēs atrisināt šo problēmu. Salīdzinoši varētu cīnīties pret ātruma pārkāpšanu uz ceļa, pieņemot ierobežojumus tikai elektroauto, bet nevēršoties pret dīzeļa un benzīna automašīnām.