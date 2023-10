Šī gada 13. oktobrī pulksten 9.10 Rīgas plānošanas reģions rīko remigrācijai veltītu gada domnīcu par aktuālajām tendencēm, kurā šoreiz akcents tiek likts uz remigrācijas politikas nākotnes izaicinājumiem, latviešu valodas apguvi un mītiem un patiesībām par ārvalstīs nopelnītajām pensijām.

Pēdējo divu gadu laikā remigrācijā iezīmējas jauna tendence – arvien vairāk atgriežas iedzīvotāji, kas ārvalstīs ieguvuši labu izglītību un sākuši veidot veiksmīgu karjeru savā profesijā – ārsti, finanšu jomas eksperti, struktūrvienību vadītāji, inženieri, IT speciālisti, tehnologi u.tml. Kopumā piecu gadu laikā Rīgas reģionā ar remigrācijas koordinatora atbalstu atgriezušās ap 1100 personas.

Domnīca sastāv no vairākiem paneļiem, kas veltīti konkrētai tematikai – remigrantu stāstiem, latviešu valodas apguvei, lai veiksmīgāk integrētos darba un izglītības vidē, kā arī ārvalstu pensijām Latvijas remigrantiem un diskusijai.

Ar remigrantu stāstiem iepazīstinās Lauris Beinerts no Lielbritānijas un Edīte Ligere no Vācijas. Lauris Londonā bija veiksmīgs reklāmas video veidotājs. Savukārt Edīte ir radījusi unikālu uzņēmumu, kas ražo ēdamlietas ar zīmolu 'Carlos' Bugs' no kukaiņu proteīna. Par latviešu valodas apguves iespējām pastāstīs Sabiedrības integrācijas fonda, SIA 'Mensarius' un Eiropas Latviešu apvienības pārstāvji.