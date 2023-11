Rail Baltica Industrijas diena norisināsies tiešsaistē 2023. gada 8. novembrī no plkst. 13.00 līdz 17.00. Pasākums sniegs iespēju Rail Baltica esošajiem un potenciālajiem partneriem un citām projektā ieinteresētajām pusēm uzzināt vairāk par projekta aktualitātēm. Lai veicinātu konferences dalībnieku aktīvu iesaistīšanos sarunā, tiks piedāvātas interaktīvas jautājumu un atbilžu sesijas.

Tjerī Busijons, RB Rail AS programmu vadības direktors Mariuss Narmonts, RB Rail AS operacionālais direktors

Alvaro Rekss Sančess, RB Rail AS sistēmu inženierijas un nodrošinājuma departamenta vadītājs un María Ángeles de la Sierra Aparicio, RB Rail AS sistēmu inženierijas un nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

16:30-17:00

Jautājumu un atbilžu sesija un noslēguma vārdi

Kristjans Pīrsalu, RB Rail AS līgumu stratēģijas direktors

Mārtiņš Blaus, RB Rail AS iepirkumu departamenta vadītājs

Aiga Benfelde, RB Rail AS iepirkumu departamenta vadītāja vietniece

Elīna Saule, RB Rail AS iepirkumu vadītāja

Žans Marks Bedmars, RB Rail AS dzelzceļa sistēmu un darbību departamenta vadītājs

Linda Lappuķe, biznesa attiecību vadītāja RB Rail AS