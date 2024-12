Uzbrukums pensionārei Kauguros

2024. gada 16. maijā kundze gados ar autobusu brauca no Kauguru tirgus uz Kauguru parka apkaimi. Viņai pretī sēdēja nepazīstama, gados jaunāka sieviete. Telšu ielā pensionāre izkāpa no transportlīdzekļa un devās mājup, arī svešiniece izkāpa no autobusa, sekoja kundzei un pēc īsa brīža, neko nesakot, uzbruka no aizmugures, vairākas reizes sitot un vismaz divas reizes iedurot ar nazi. Kad sirmgalve nokrita, uzbrucēja mēģināja viņai vēlreiz iedurt krūtīs, taču cietušajai izdevās atvairīt dūriena mēģinājumu. Pēc tam uzbrucēja mierīgā solī pameta notikuma vietu.



Cietusī nokļuva līdz mājām un izsauca mediķus, kas viņu nogādāja ārstniecības iestādē. Tā kā uzbrukums notika vietā, kur uzstādītas videonovērošanas kameras, Jūrmalas pašvaldības policija operatīvi nodeva informāciju par noziegumu Valsts policijai. Tāpat tika saņemta informācija, ka tās pašas dienas rītā Kauguros no dzīvokļa nozagts mobilais tālrunis. Ap pulksten 15, kad Valsts policijas Jūrmalas iecirkņa Reaģēšanas nodaļas darbinieki atradās policijas dienesta automašīnā, pieņemot iesniegumu no kāda apzagta dzīvokļa saimnieka, turpat netālu gāja kāda sieviete stiprā alkohola reibumā. Apzagtā dzīvokļa saimnieks atpazina, ka šī piedzērusies sieviete ir viņa dzīvokļa apzadzēja. Turklāt Jūrmalas iecirkņa amatpersonas pēc redzētā video viņā atpazina personu, kas tajā pašā dienā pirms dažām stundām bija sadūrusi sievieti. Likumsargi uzreiz aizturēja iespējamo vainīgo sievieti un nogādāja viņu policijas iecirknī. 44 gadus vecajai sievietei, kas iepriekš tiesāta par zādzību, tika konstatēts apmēram četru promiļu alkohola reibums.



Lai gan sieviete bija stipri iereibusi, viņa bija izgriezusi uz otru pusi savu jaku, lai policijai būtu grūtāk viņu atrast pēc cietušo sniegtajām liecībām. Ekspertīzē konstatēts, ka aizdomās turētā ir pieskaitāma.



Saistībā ar uzbrukumu sievietei uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta un pēc Krimināllikuma 15. panta 4. daļas – par slepkavības mēģinājumu. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem. Tāpat pret sievieti uzsākts kriminālprocess par zādzību no dzīvokļa.



18. maijā tiesa aizdomās turētajai piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. 2024. gada augusta beigās lietas materiāli tika nodoti prokuratūrai.