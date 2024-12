Sprādzienbīstamais sūtījums

2004. gada 5. janvārī liela žāvētu augļu un riekstu fasēšanas un vairumtirdzniecības uzņēmuma līdzīpašnieka dēls saņēma pasta paziņojumu, ka viņam pienācis sūtījums. Pēc divām dienām viņš devās uz Kauguru pasta nodaļu. Pirms sūtījuma atvēršanas viņš pamanīja divus vadiņus, tāpēc sazinājās ar Kauguru policiju. Policijas darbinieki atrasto spridzekli neitralizēja un nosūtīja pārbaudei. Sūtījumā bija 2,5 kilogrami trotila ar MYB-3 mīnu detonatoru.



“Sūtījums bija no Jelgavas,” atceras Artūrs Āriņš. “Uzņēmēja dēls to iemeta auto bagāžniekā, un tā arī viņi vizinājās. Kad gribēja atvērt, pamanīja vadiņus un izsauca policiju.” Svetlana Loča atceras, ka sūtījums tika aizvests uz piekrasti, kur to atvēra. “Labi, ka bija stiprs sals un detonators nenostrādāja,” viņa spriež.