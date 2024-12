Kriminālā Jūrmala. No "Rietumu gabaliņa" līdz "bandītu kariem"

Staņislavs Rogaļovs



No 1980. līdz 1982. gadam uzbruka 21 sievietei, desmit nogalinot. 1984. gadā viņam tika izpildīts nāvessods nošaujot.



“Rogaļovu saņēma ciet Ulbrokā. Viņš jau bija sapratis, ka ir atmaskots, un mēģināja slēpties. Būtībā Jūrmala viņam bija dabiskā vide: daudz bāru, daudz skaistu sieviešu, daudz cilvēku. Var izdomāt savu interesanto stāstu un ieintriģēt.



Viņš nelīdzinājās noziedzniekam. Gudrs, efektīgs, simpātisks vīrietis pusmūžā, laba valoda. Viņš mācēja pūst miglu acīs un piesaistīt sievietes, tādēļ atpūtnieces nebaidījās un mīļuprāt ar viņu iepazinās.



Rogaļovam vardarbība un slepkavības sagādāja seksuālu baudu un apmierinājumu. Viņu uzbudināja pretestība. Patoloģija, kas izvērsās nežēlīgu slepkavību un izvarošanu virknē,” stāsta Valērijs Sergejevs.



1980. gada 26. novembris. 200 metrus no Lielupes dzelzceļa stacijas Rogaļovs uzbrūk 27 gadus vecai milicijas darbiniecei. Maniaks iedur sievietei ar nazi vēderā, bet pats aizbēg no nozieguma vietas.



1981. gada 31. decembris. Rogaļovs un viņa līdzzinātājs Aldis Svare mežā uzbrūk 34 gadus vecai auto tehniskās apkopes stacijas darbiniecei. Noziedznieki sievieti izvaro, aplaupa un nogalina.



1981. gada 29. jūlijs. Pēc kopīgām vakariņām restorānā Staņislavs Rogaļovs aicina 43 gadus vecu atpūtnieci no Čeļabinskas pastaigāties mežā, kur viņš sievieti izvaro, aplaupa un nožņaudz. Sievietes līķis atrasts meža masīvā iepretī Vikingu ielas 36. namam.



1982. gada aprīlis. Maniaks Staņislavs Rogaļovs iepazīstas ar divām atpūtniecēm. Pēc kopīgi pavadīta vakara restorānā “Jūras pērle” kompānija dodas uz pludmali, kur Rogaļovs nežēlīgi nogalina vienu no sievietēm. Mirstīgās atliekas atrastas pludmales zonā, 13. līnijas galā.