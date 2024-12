Nākamajā dienā kaimiņi ievēroja, ka Galeviusu mājas garāžas durvis ir atvērtas visu dienu, taču neviena nekur nav. Mājā valdīja klusums. Otrajā stāvā bija ieslēgtas gaismas, bet mājas durvis bija aizslēgtas. Kaimiņi izsauca miliciju, un drīz vien mākslinieka namā Rīgas ielā, netālu no viadukta un Dzintaru dzelzceļa stacijas, darbu sāka Jūrmalas kriminālmilicijas, Latvijas Republikas un Jūrmalas prokuratūras izmeklēšanas grupas.



Drošībsargi mājā atrada četrus līķus: Pēteri Galeviusu, viņa dzīvesbiedri, sievasmāti un 10 gadus veco dēlu. Visi nogalināti ar 9 mm šaujamieroci. Uz kādu no upuriem slepkava bija šāvis vienu reizi, uz citu – vairākas. Istabas un gaiteņi bija asiņu piešļākti – to bija tik daudz, ka izmeklētāji nosprieda – asinis noteikti nonākušas arī uz uzbrucēju drēbēm. “Tas bija patiešām baisi... Koridorā nošauts saimnieks, turpat blakus virtuvē – saimniece. Otrajā stāvā gultā atradām asiņainu gados vecākas sievietes līķi. Un līdzās zēns, kas nogalināts ar šāvienu galvā. Viņš bija mēģinājis glābties caur balkonu. Nežēlīgi, necilvēcīgi...” atmiņās dalās Valērijs Sergejevs, kurš tolaik strādāja Jūrmalas kriminālmilicijā un brauca uz nozieguma vietu.



Noziedznieki nolaupīja videomagnetofonu “Akai”, trīs kasešu magnetofonus “Sony” un “Akai”, sudraba karotes, zelta ķēdīti ar kulonu, pulksteni. Nesmādēja arī nogalināto laulāto zelta gredzenus. Pēc izmeklētāju aplēsēm, laupītāju guvums kopsummā bija ap 104 tūkstošu rubļu vērtībā.