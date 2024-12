"Pārdaugavas brigāde"

Grupējums, kas parādījās astoņdesmitajos gados, – "Pārdaugava". Viss sākās ar to, ka savulaik par kontrabandu cietumsodu izcietušais Vladimirs Ļeskovs kopā ar tēvu un dēlu Laventiem nolēma dibināt savu uzņēmumu. Kooperatīvs bija iecerēts kā zinātniskais ražošanas uzņēmums, par tā ģenerāldirektoru iecēla Emīlu Laventu. Ar laiku viņš kļuva par pirmo kooperatīvu miljonāru bijušās Padomju Savienības teritorijā.



Sākumā kooperatīvs ražoja tolaik ļoti pieprasītos lureksa diegus. Par iegūtajiem līdzekļiem īpašnieki nopirka vecu ēku Kalētu ielā, kur izveidoja šūšanas darbnīcu, lureksa un zeķubikšu ražošanas cehu, apavu šūšanas cehu u. c. Koncernā bija ap 40 dažādu uzņēmumu, kuru nosaukumos bija iekļauts "Pār": celtniecības, kokapstrādes u. tml.



Ļeskovs, kurš drīz vienpersoniski vadīja uzņēmumu, veidoja starptautiskās attiecības, dibināja kopuzņēmumus, dāsni atbalstīja kinematogrāfu, mūziķus, sportistus. Vēlāk koncerns sāka izīrēt telpas, piedāvāja fizisko apsardzi un pat varēja atbalstīt finansiāli. Tas viss bija aisberga redzamā daļa, kas slēpa koncerna otru komponenti – spēku. Tas parādījās laikā, kad uzņēmumā izveidoja apsardzes vienības.



Sava biznesa aizsardzībai Ļeskovs piesaistīja boksa kluba "Forums" sportistus. Drīz vien viņi jau sniedza "jumta pakalpojumus" uzņēmējiem un kontrolēja gan Jūrmalu, gan citas piejūras mazpilsētas. "Pārdaugavieši sāka atkarot haritonoviešu biznesmeņus – ar atrunu par fizisko aizsardzību un pat palīdzību biznesam. Ja haritonovieši varēja atņemt visu, šie – tikai daļu. Tādas, lūk, it kā darījumu attiecības," stāsta bijušais policijas darbinieks, kurš deviņdesmitajos gados nodarbojās ar organizētās noziedzības apkarošanu.



1993. gadā pie "Pārdaugavas" objektiem Jūrmalā notika vairāku sprādzienu sērija. Policija konstatēja, ka šis ir rezultāts mēģinājumiem pārdalīt ietekmes zonas pilsētā: vienā pusē bija Pārdaugavas "drošībnieki", otrā – vairākkārt tiesātais Aleksandrs Gitčenko ("Hitlers"). Skaidrošanās rezultātā divos mēnešos tika nogalināti seši ar Pārdaugavas grupējumu saistīti cilvēki. Lasot tā laika kriminālziņas, līdztekus spridzināšanai parādās apšaudes ar automātiem un granātmetējiem, cilvēku nolaupīšanas, slepkavības.



Drīz vien "Pārdaugava" kļuva par dominējošo. Tomēr Vladimirs Ļeskovs Rīgā vairs nepalika ilgi – viņu vainoja divarpus miljonu dolāru nozagšanā no bankas "Olympia", tādēļ viņš noslēpās Krievijā. 2015. gada jūnijā Ļeskovs nomira.