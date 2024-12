Mazā Mērija grib sarkano kaklautu

“Laikam esmu viena no pēdējiem vēl dzīvajiem Krotes bērniem, iepriekš katru gadu no Izraēlas braucu uz Latviju, kopš 1990. gada mēs Liepājā rīkojām bijušo Krotes nometnes bērnu salidojumus. Pērn, kad atkal biju atlidojusi no Izraēlas, es vairs nevienu nesatiku,” stāsta Mērija, kura joprojām runā liepājniekiem raksturīgajā izloksnē, un nemaz nevar pateikt, ka viņa kopš 1975. gada vairs nedzīvo Latvijā.



No Mērijas astotā stāva dzīvokļa logiem Batjamā, kas atrodas uz dienvidiem no Telavivas, skaidrā laikā var redzēt Vidusjūru. Pēdējos gados gan tas kļūst arvien grūtāk, jo pie jūras ceļas debesskrāpji, kas palēnām aizsedz skatu. Līdz jūrai viņai ar kājām ir jāiet aptuveni pusstunda. Mērijas dzīvoklī ir vēl mēbeles, kas atvestas no Rīgas, daudz latviešu grāmatu un fotogrāfiju ar viņas radiem un draugiem. No dzīves pirms 2. pasaules kara Mērijai ir palikušas tikai divas fotogrāfijas. No tām viena vienīga ar Mērijas ģimeni – tēvu, māti, viņu pašu un mazo brālīti.