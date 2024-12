Bērnu moku ceļš mēneša garumā

Pēc Sošihinas bērni kopā ar pieaugušajiem vairākas dienas klīda pa Pleskavas apgabala mežiem, līdz sasniedza Dno staciju, kas atrodas aptuveni 150 kilometru attālumā no Sošihinas. No turienes sākās bērnu ceļš ar vilcienu uz Kazaņu. “Vilciens jau nebija kā normāls vilciens, mēs braucām uz tādām kā platformām. Bet arī šo vilcienu bombardēja. Mēs lēcām no platformām ārā, gūlāmies pie zemes. Es dzirdēju, ka lidmašīna ir dikti tuvu. Es apgriezos un skatījos. Vienam no lidotājiem redzēju pat stikla brilles un viņa acis. Un kāda vella pēc viņš uz mums šāva? To es joprojām nesaprotu. Viņš taču redzēja, ka tie ir bērni. Vienam no zēniem lode trāpīja celī, bet mēs gājām tālāk. Pa ceļam stacijās mūs baroja, un tad beidzot tikām iekšā vilcienā. Tas stacijās nepieturēja, un mums ļoti slāpa, jo nebija, ko dzert. Tad kaut kur mums iedeva grozu ar jēlām olām, un mēs, izdurot caurumiņu, dzērām jēlās olas.” Bērni ar vilcienu aizvesti līdz Arskai, pilsētai ziemeļaustrumos no Tatārijas galvaspilsētas Kazaņas, no kurienes ar pajūgiem nogādāti ciemā Lielie Mengeri. Tas notika 25. jūlijā, Latvijas pionieru ceļojums bija ildzis gandrīz mēnesi.